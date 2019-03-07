كتب امير فتحي في الخميس 7 مارس 2019 05:41 صباحاً -

رندة البحيري فاجئت الفنانة المصرية راندا البحيري جمهورها بإطلالة غير معتادة لها وذلك في أحدث جلسة تصوير خضعت لها ونشرتها عبر حسابها على انستغرام. وظهرت “البحيري” بفستان فاتح اللون، والذي تميز بأنه طويل ولامع، ويحمل نقوش كثيفة، فضلًا على أنه مزين بـ”الريش”. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. راندا البحيري تخطف الانظار بإطلالة جديدة! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.