هاشتاغ #ضد_حفله_احلام يتصدر في السعودية والسبب موقف احلام من قيادة المرأة

هاشتاغ ضد حفلة احلام

تصدر هاشتاغ #ضد_حفله_احلام صباح اليوم الخميس في المملكة العربية السعودية على موقع تويتر وذلك قبل ايام من الحفل المرتقب للنجمة الاماراتية احلام بتاريخ 21 اذار/مارس الجاري.

وقد بلغ عدد التغريدات على هذا الهاشتاغ اكثر من سبعة الاف ذكر معظمها بموقف احلام من قيادة المرأة في السعودية حيث قالت حينها انها ترفض اعطاء المرأة الحق في القيادة بسبب غيرتها على دينها وعلى السعودية التي تعتبرها بلدها وقطعة من قلبها، حسب تعبيرها.

يذكر ان احلام تروج بكثافة لحفلها منذ ايام وذلك عبر حساباتها على مواقع التواصل حيث نشرت البوستر الرسمي للحفلة واعلنت منذ ساعات قليلة عن اماكن حجز التذاكر.