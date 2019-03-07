شاهد.. العادات السعودية تتسبب في بكاء اعلامية مصرية.. تعرف على التفاصيل!

دخلت الإعلامية المصرية بسمة وهبة، في نوبة بكاء شديدة خلال فيديو بثته عبر احد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وشرحت بسمة وهبة، خلال الفيديو، سبب بكائها قائلة: “كتب كتاب ابني بعد اسبوع وانا فرحانة اوي اوي ان ابني كبر وانه كتب كتابه وفرحتي مش سايعاني”.

وتابعت بسمة:” بس في حاجة مضايقاني ابني سعودي اللي انا منفصلة عن باباه بقالنا عشر سنين وطبعا خطيبته سعوديةوحيعملوا كتب الكتاب في السعودية والعادات هناك انه المالكة للرجالة وبيحضرش فيها ستات وانا كل ما اقعد اتخيل انه ازاي ابني ينكتب كتابه وانا مش شايفاه مش فاهمة”.

واكدت بسمة انها تحترم عادات وتقاليد الشعوب كلها ولكنها لا تستطع تقبل ان يتزوج ابنها دون ان تكون الى جانبه.

وانهارت بسمة وهبي في البكاء وهي تروي الأمر، وطلبت من جمهورها مساعدتها في الوصول لحل لحضور كتب كتاب ابنها.