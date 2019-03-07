شكرا لقرائتكم خبر عن فرقة وصلة سماع تقدم توليفة إنشاد صوفى فى الساقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد فرقة "وصلة سماع"، لتقديم توليفة غنائية على طريقة الإنشاد الدينى والصوفية فى أجدد حفلاتها الغنائية على مسرح الساقية، فى السابعة مساء الثلاثاء 19 مارس. وبدأت وصلة سماع مشوارها الغنائى فى ساحة المزيكا البديلة بمصر من قلب الساقية، منذ أربع سنوات، وعرفت بتقديمها "ستايل الغناء الصوفى الجماعى" بمزيج من الابتهالات والأناشيد، ومن أشهر أعمالها "بمديحك طاب لى الكلم" و"لا تخفى ما فعلت بك الأشواق".

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