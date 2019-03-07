بأغنية لمطربة إيرانية.. خالد سليم يسترجع ذكريات طفولته بالكويت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: استرجع النجم خالد سليم ذكريات طفولته التي قضاها حتى المرحلة الثانوية في دولة الكويت، وذلك من خلال أغنية قديمة لمطربة إيرانية . ونشر خالد سليم فيديو الأغنية عبر حسابه الشخصى على"إنستجرام "، وعلق قائلًا: "يذكرني بالطفولة في الكويت فى أوئل الثمانينات، المغنية الفارسية العظيمة كوكوش، وأغنية "man amadeam". يُشار إلى أن خالد سليم حصل فى بداية مشواره الفني على لقب المطرب الأول بجامعة القاهرة، خلال 3 أعوام متتالية من 1997 إلى 1999، وحصل على لقب المطرب الأول لشباب جامعات مصر في نفس العام، وجرى تكريمه كأحسن صوت صاعد لعام2000 في حفل " نجوم 2000 " بقناة النيل للمنوعات، وله مشاركات ثرية في مهرجانات دور الأوبرا المختلفة منها مهرجان الموسيقى العربية ومهرجان الموسيقى والغناء بقلعة صلاح الدين ومهرجانات الأوبرا في الإسكندرية.

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