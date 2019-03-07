عادل إمام في مدينة الإنتاج الإعلامي لمدة 5 أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ

استقر المخرج رامي إمام على تصوير مشاهد مدينة الإنتاج الإعلامي ضمن أحداث مسلسل "فالنتينو" للفنان الكبير عادل إمام خلال 5 أيام بدلا من 3 أيام، كما كان مقررا ضمن خطة التصوير.

وجاء قرار رامي إمام نتيجة رغبته في تكثيف كل مشاهد ديكور مدينة الإنتاج الإعلامي المقررة بعدد من المباني بالمدينة إلى جانب مشاهد المطاعم والكافيهات ومنزل بطل العمل "فالنتينو" كذلك.

وكان من المقرر الاكتفاء بمشاهد المباني والمطاعم فقط، غير أن رامي إمام فضل الانتهاء منها جميعا قبل الانتقال إلى المشاهد الخارجية التي ستتوزع بين مدينتي الشيخ زايد والسادس من أكتوبر.

ويبدأ مخرج "فالنتينو" تصوير مشاهد مدينة الإنتاج الإعلامي، غدا الخميس، وتستمر حتى الإثنين المقبل. ويعمل رامي إمام على الانتهاء من تصوير أكبر عدد من المشهد قبل حلول شهر رمضان لإتاحة الفرصة لعمليات المونتاج والمكساج.

المسلسل تأليف أيمن بهجت قمر، ويشارك في بطولته داليا البحيري، دلال عبد العزيز، وفاء صادق، رانيا محمود ياسين، إلى جانب محمد كيلانى، إلهام عبد البديع، وهدى المفتي، ووفاء صادق.