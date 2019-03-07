نبوءات الموسم الأخير من صراع العروش.. موت جون سنو ومذبحة أريا ستارك

صدر الإعلان التشويقي الرسمي للموسم الثامن والأخير من المسلسل المنتظر بشدة "صراع العروش Game of Thrones" ليتجاوز في يوم واحد 14 مليون مشاهدة على موقع "يوتيوب"، مفجرا حماسة الجمهور الذي طال شوقه لرؤية مشاهد حية من آخر مواسم السلسلة.



ومع صدور تريلر المسلسل بدأ المعجبون في التنبؤ بأحداث الموسم الجديد، مستندين إلى التفاصيل البسيطة التي ظهرت فيه، إضافة إلى أحداث المواسم السابقة وتطورات شخصيات الأبطال.

وبينما ينشغل المعجبون محاولين تخمين أحداث الموسم الذي يبدأ عرضه 14 أبريل/نيسان المقبل، تحاول مجلة "فوربس" الأمريكية تسهيل المهمة عليهم من خلال تقديم أبرز 8 نبوءات في الموسم المقبل للمسلسل.

1. وفاة جيمي لانستر





مرت شخصية جيمي لانستر، التي يؤدي دورها الممثل الدنماركي نيكولاي والدو بتطورات مذهلة منذ شاهدناه في الموسم الأول، إذ انتقل من شخصية قاتل مهووس ومريض نفسي إلى أرستقراطي نبيل ومنحاز لكفة الحق، حتى لو كان ذلك يعني هجر شقيقته سيرسي لانستر، التي لم يتوقف عن دعمها على مدار 7 مواسم.

وكعادة سلسلة صراع العروش التي تقتل الأخيار دوما، من المتوقع أن يموت جيمي لانستر في هذا الجزء شهيدا، بعد تحوله إلى جانب الخير.

2. سيرسي سبب انقراض البشرية





من المنتظر أن يشهد الموسم الأخير معركتين حاسمتين؛ الأولى بين جيش الأحياء بقيادة جون سنو وأم التنانين دينيريس تارجاريان وجيش الموتى بقيادة ملك السائرون البيض أو White Walkers، والثانية بين جيش دينيريس تارجاريان وجيش سيرسي لانستر من أجل الفوز بعرش مملكة ويستروس.

سيرسي، التي عُرف عنها العناد والأنانية، لن تستسلم بسهولة لجيش دينيريس من أجل التركيز على مواجهة جيش الموتى، ومن ثم قد يسقط كثير من الضحايا، الأمر الذي قد يحول ويستروس إلى مملكة الموتى ويقود البشرية للانقراض.

3. موت جون سنو





على الرغم من أن جون سنو يظهر في تريلر الموسم الـ8 مستعدا لمعركته المقبلة مع دينيريس تارجاريان، متأبها لركوب واحد من تنانينها الاثنين المتبقيين، إلا أنه من غير المتوقع أن يستكمل أحداث الموسم الـ8 بالقوة نفسها، إذ يتوقع البعض وفاته في واحدة من معارك هذا الموسم، خاصة أنه استنفد فرصته في العودة من الموت من قبل على يد الساحرة مليساندرا!

4. سيطرة دينيريس على العرش





طوال المواسم السابقة كان الفائز الأكبر هو دينيريس تارجارين، أم التنانين، والحاكم الشرعي للممالك الـ7، ومن ثم من الصعب تخيل أن تمر بكل هذه الصعاب فقط كي تخسر العرش، وتُقتَل على يد سيرسي لانستر في النهاية!

ومع ذلك لا يمكننا أن نجزم أن دينيريس ستعيش لتحتفل بانتصارها وفوزها بعرش مملكة ويستروس، إذ قد نفاجأ بموتها في نهاية الموسم، مثلما عودنا صناع المسلسل والمؤلف جورج أر أر مارتن في المواسم السابقة على الصدمات.

5. نهاية سعيدة لبريان تارث وتورموند





كشف تريلر الموسم الـ8 أن شخصية تورموند ما زالت حيّة رغم هجوم جيش الموتى عليه، وهو ما يمهد لوجود نهاية سعيدة تجمعه بحبيبته المقاتلة بريان تارث، بعد قصة حب امتدت لموسمين، أثارت حماس الجمهور على أمل أن تكلل بالزواج.

6. مذبحة على يد أريا





تمتلك أريا ستارك، ابنة نيد ستارك، موهبة غريبة ومميتة، وهي القدرة على تقمص أي شخصية من خلال ارتداء وجهها كقناع، وهو ما ساعدها في قتل أعداء عائلتها.

ومن المتوقع أن تستغل أريا هذه الموهبة في الموسم الـ8 في تنفيذ مذبحة غير متوقعة، تدمر فيها أكثر من عدو لمنزل ستارك، لكن من الصعب التنبؤ بالضحايا حاليا.

7. خيانة سانسا





مرت سانسا ستارك، الشقيقة الكبرى لأريا، على مدار 7 مواسم بكثير من الأهوال التي تركت تأثيرا مدمرا على شخصيتها، وهو ما قد يجعل خيانتها لعائلتها من أجل تحقيق مصالحها الشخصية أمرا مفهوما، خاصة مع رغبتها في أن تصبح الملكة على حساب دينيريس تارجاريان.

8. نجاة بران ستارك





يمتلك بران ستارك الشقيق الأصغر لأريا وسانسا موهبة لا يماثله فيها أحد، فهو الغراب ذو الأعين الـ3، الذي يمكنه رؤية الماضي والمستقبل، ومن ثم نجاته في كل معارك الموسم الأخير أمرا مؤكدا، لكن السؤال هنا: هل سيشارك في المعركة ليميل كفة أحد الأطراف أم يقف متفرجا؟ وحدها الأيام تجيب عن هذا السؤال.