شكرا لقرائتكم خبر عن عودة الموسم الخامس من مسلسل Escaping Polygamy مطلع أبريل المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شبكة Lifetime أن الموسم الخامس من مسلسل Escaping Polygamy، سيتم بدء عرضه بداية من 1 أبريل المقبل، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " tvseriesfinale ".
ويدور مسلسل " Escaping Polygamy" حول ثلاث شقيقات، أندريا وجيسيكا وشانيل، اللاتي نجحن بشكل صارم من مشكلة تعدد الزوجات في شبابهن، وتنضم إليهن راشيل جيفز، خادمة فى كنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة، بالإضافة إلى وارن جيفز، ويجتمعون معا لمساعدة الشابات على الهروب من قبضة محكمة وارين.
المسلسل من بطولة جيسيكا كريستنسن، أندريا برور، اندريا كريستنسن، شانيل كريستنسن، أماندا جرانت، شانيل ديريو، كولين سنو، ماريان بارلو، لورين بلاك، تود كريستنسن، اسحق جيفس.
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