شكرا لقرائتكم خبر عن فرقة الدور الأول تشدو بموسيقاها فى مصر القديمة.. السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد فرقة الدور الأول لإحياء أجدد حفلاتها الموسيقية فى القاهرة، عبر سهرة جماهيرية يحتضنها مسرح درب فى مصر القديمة، وذلك فى تمام الثامنة مساء السبت المقبل. وتعتبر «الدور الأول» من أقدم باندات "المزيكا وبس" فى مجال المزيكا البديلة فى مصر، وتعتمد فى كل أعمالها على الموسيقى فقط دون غناء، وبدأت رحلتها منذ حوالى دستة سنوات، واستوحت اسمها من الدور الأول فى إحدى عمارات وسط البلد، حين بدأت أولى بروفاتها، ومن أشهر أعمالها «رقص الهوانم» و«هودج» و«صحبة» و«قرار إزالة».

كانت هذه تفاصيل خبر فرقة الدور الأول تشدو بموسيقاها فى مصر القديمة.. السبت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.