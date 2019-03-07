عبد الرحيم كمال يعلن موعد "الكنز 2" ويكشف عن تعاونه مع أحمد حلمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى

قال الكاتب عبد الرحيم كمال إن فيلم الكنز 2 سيطرح في موسم شم النسيم، موضحا أنه لا يعلم اليوم المقرر لعرضه في دور العرض المصرية.

وأضاف، خلال ندوة له بجزويت القاهرة أدارها الكاتب هشام أصلان، أن سبب اختياره لشخصية حتشبسوت في الجزء الفرعوني من الفيلم، لتسليط الضوء أن امرأة حكمت مصر قبل 4000 عام.

وأشار إلى اختيار على الزبيق، رغم تقديمه في مسلسل ناجح من قبل، نابع من أن "الحرامية"وقتها كانوا أكثر وطنية من الحكام.

وأكد كمال أنه يعكف حاليا على كتابة فيلم "خيال مآتة" للفنان أحمد حلمي، رافضا الإفصاح عن أي تفاصيل تخصه.

ورفض الرد على اتهامات المؤلفة سارة عبدالعزيز، بأن مسلسل "أهو ده اللي صار" مقتبس من فيلم لها، كما نفى وجود أي علاقة بين فيلم "براءة ريا وسكينة"، وظهورهما بشكل وطني ضمن أحداث المسلسل.