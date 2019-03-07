كتب امير فتحي في الخميس 7 مارس 2019 02:45 صباحاً -

هنادي الكندري​ شاركت النجمة الكويتية هنادي الكندري متابعيها عبر احد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو كشفت فيه عن طفليها التوأم للمرة الأولى. وقد شاركت هنادي الكندري متابعيها للمرة الأولى بفيديو لطفليها التوأم وهما آدم وإيفا بحيث ظهرت ملامح آدم أما إيفا فلم تكشف عن وجهها. على صعيد اخر، خضعت الفنانة هنادي الكندري لعملية تجميل سريعة للتخلص من اللغلوغ بتقنية الخيوط وذلك بعد أن خسرت الكثير من وزنها بعد خضوعها لبرنامج غذائي قاسي لخسارة الوزن.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. هنادي الكندري تكشف عن طفليها التوأم للمرة الاولى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.