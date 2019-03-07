احلام تعلق على ثروة كايلي جينر وتكشف كيف اصبحت اصغر مليارديرة في العالم!

كتب امير فتحي في الخميس 7 مارس 2019 02:45 صباحاً -
احلام تعلق على ثروة كايلي جينر
فاجأت النجمة الاماراتية أحلام الجمهور بتعليقها غير المتوقع على الإعلان عن ثروة كايلي جينر بعد أن وضعتها مجلة فوربس في المركز الأول في قائمة أصغر المليارديرات عمراً.
وكتبت أحلام في تعليقها على أحد حسابات أخبار المشاهير التي ذكرت الخبر عبر تويتر: “أصبحت اصغر مليارديره في العالم لانها عملت براند خاص فيها للمكياج واكتسحت العالم به بذكائها ومجتمعنا العربي مازال غير مستوعب كيف ان تكون فنانه عربيه لها جمهور كبير ان تجمع بين الفن والعطور والمكياج وبوتيكات يعطيكم العافيه . ان نبدء من الصفر خير من ان لا نبدء “.
تعليق النجمة الإماراتية أثار ردود أفعال مختلفة من الجمهور، نظراً لاحتفائها بنجمة اشتهرت أساساً بصورها الجريئة وأخبار حياتها العاطفية المليئة بالتصرفات الجريئة والمرفوضة، حتى أن البعض يشكك في تلقيبها بـ “أصغر مليارديرة عصامية”.
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