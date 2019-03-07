شكرا لقرائتكم خبر عن محمد قماح وسارة نخلة ينتهيان من تصوير أغنية «ليالى زمان» والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب محمد قماح لطرح كليب جديدة بعنوان «ليالى زمان » ويظهر معه فى الكليب بالأداء التمثيلى الممثلة سارة نخلة، والأغنية من كلمات أحمد علاء الدين، وألحان محمد قماح، وإخراج أسامة بركات، ومن المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة.

من ناحية أخرى انتهى محمد قماح من تسجيل عدد كبير من الأغانى التى يتضمنها ألبومه الجديد، حيث سجل قماح أغنيات "أنا خنتك"، كلمات نورهان البغدادى وألحان محمد قماح، وتوزيع زووم، "امتى اليوم ده يرجع تانى"، كلمات نورهان البغدادى، ألحان محمد قماح وتوزيع زووم.

يذكر أن آخر أعمال أغنية دينية "مولانا" وهى من كلمات شوكت المصرى وألحان وتوزيع محمد قماح وهندسة صوتية حسام جودة وإشراف عام الموسيقار صلاح الشرنوبى.