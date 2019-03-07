شكرا لقرائتكم خبر عن "ست الناس".. الأمم المتحدة تواجه التحرش والختان بأغنية "الميناء" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد فرقة الميناء لإحياء أولى حفلاتها الغنائية فى محافظة قنا، ضمن مشاركتها فى فعاليات مهرجان "ماراثون وجهة مصر" التابع لصندوق الأمم المتحدة ووزارة الشباب والرياضة، وذلك بمنطقة كورنيش قنا، فى تمام العاشرة صباح الجمعة المقبل.

وتشارك الميناء في إحياء سلسلة الحفلات الغنائية الهادفة لنشر مبادرة "وجهة مصر 2030"، والتى تأتى تجسيدًا لاستخدام الموسيقى والرياضة والمسرح للتوعية ضد المشاكل المجتمعية الخاصة بالزيادة السكانية والعنف ضد المرأة المتمثلة فى ختان الإناث والزواج المبكر مع مناقشة قضايا تمكين الشباب، ضمن منهجية الأمم المتحدة التوعوية عبر الفن والثقافة مثل محاور المسرح التفاعلى وعروض الشارع وسباقات الماراثون، وحاليًا تتطرق إلى قاعدة جماهيرية أوسع وتأثير مباشر عبر المزيكا والأغانى عبر استقطاب نماذج موسيقية شبابية فى نشر التوعية اللازمة عبر حفلات جماهيرية تجوب المحافظات بشكل شهرى تحت راية صندوق الأمم المتحدة ووزارة الشباب والرياضة.

وتكشف الميناء خلال الحفل عن أجدد أغانيها "ست الناس"، والتى أعدت خصيصًا للمبادرة وموجهة لدعم المرأة فى مجالات الحياة والعمل، وتجسيد معانى مواجهة الختان والزواج المبكر وظاهرة التحرش الجنسي وحقها فى العمل والمساواة، وتعد الأغنية الواجهة الدعائية الرسمية للمبادرة من كلمات الشاعرة آمار مصطفى، كما تأتى هذه الحفلة فى ختام الماراثون الجماعى الذى يبدأ في تمام الثامنة صباحًا، ويتضمن مشاركة المئات من المتطوعين والشباب فى جرى مسافة 3 كيلو مترات، بحضور محافظ قنا، ووزير الشباب والرياضة مع ممثلى الاتحاد الأوروبى وصندوق الأمم المتحدة للسكان، كما تشارك الميناء خلال الحفل مع فرقة هاى دام والمطربة سحر الزغبى.

وتقول كلمات الأغنية:

عَرفوا الإله بالعقل مش بالشوف

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ولا بالعادات ولا باللي كان معروف

وفي شرع مين قلبك يموت من الخوف

وفي شرع مين يتشوه الإحساس

حقك علي الدنيا ياست الناس

حقك علي اللي فوق مشاعرك داس