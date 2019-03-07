محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي: نشر السيناريست أيمن مدحت عبر حسابه الشخصي بموقع "فيس بوك" صورة لوكاكو مهاجم نادي مانشستر يونايتد، مصحوبة بتعليق ساخر. وعلق أيمن مدحت على الصورة: "لوكاكو مهاجم مانشستر يونايتد مع إنه مش مسلم معرفش ليه بحسه خطيب مسجد أهل السنة والجماعة". يُذكر أن لوكاكو سجل الهدف الثالث لمانشستر يونايتد في مباراة باريس سان جيرمان، ليصعد بالشياطين الحمر لدور الثمانية من دوري أبطال أوروبا.

كانت هذه تفاصيل خبر بعد صعود الشياطين الحمر.. تعليق ساخر من مؤلف "اختفاء" على لوكاكو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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