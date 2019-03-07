محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشر موقع الخليج 365، أمس الأربعاء، عددًا من الأخبار الفنية المتعلقة برئيس مهرجان شرم الشيخ، و6 شائعات طاردت الوسط الفني في بداية 2019، وأسباب خروج يسرا من سباق رمضان، وأكثر المشاهير متابعة على "إنستجرام"، وغيرها. وإليكم تفاصيل ما تم نشره.

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة الفنية| أسباب خروج يسرا ونيللي من سباق رمضان وشائعات طاردت النجوم في 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.