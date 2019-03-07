نيللي مقدسي تدعم مرضى السرطان وأسما منير بالفوشيا.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منال الجيوشي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ24 ساعة الماضية، عبر صفحاتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

صبا مبارك

شاركت الفنانة صبا مبارك جمهورها بصورة جديدة لها، عبر حسابها بموقع إنستجرام، ولاقت الصور إعجاب جمهورها.

أسما شريف منير

نشرت أسما شريف منير، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بفستان "فوشيا"، وظهرت بإطلالة أنيقة.

هيفاء وهبي

نشرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، عبر صفحتها بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها، وهي ترتدي جاكيت مميزا.

ديانا كرزون

نشرت الفنانة الأردنية ديانا كرزون، عبر صفحتها بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بفستان أحمر جذاب.

أسيل عمران

نشرت الفنانة السعودية أسيل عمران، عبر صفحتها بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة سوداء أنيقة.

دينا فؤاد

نشرت الفنانة دينا فؤاد، عبر صفحتها بموقع إنستجرام، صورة سيلفي جديدة لها من داخل سيارتها.

شيماء سيف وعمرو وهبة

نشرت الفنانة شيماء سيف، عبر صفحتها بموقع إنستجرام، صورة تجمعها بصديقها الفنان عمرو وهبة.

نيللي مقدسي

نشرت الفنانة اللبنانية نيللي مقدسي، عبر صفحتها بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بشارة وردية تدعم فيها مرضى السرطان.

شيماء هلالي

نشرت الفنانة التونسية شيماء هلالي، عبر صفحتها بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بفستان قصير.

هند عبدالحليم

نشرت الفنانة هند عبد الحليم، عبر صفحتها بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها من أحدث جلسة تصوير.