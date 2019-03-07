كشفت ملكة جمال المغرب نهيلة إملقي عن أسباب إخفائها لزوجها الجديد، متحدثة عن طلاقها من زوجها الأول. وأوضحت “باربي المغرب” جوابا على أسئلة بعض متابعيها، عبر صفحتها الشخصية بموقع “انستغرام”، أن زوجها يخصها لوحدها ويدخل ضمن حياتها الشخصية، التي تفضل عدم مشاركتها على مواقع التواصل، مضيفة بقولها: “والله إذا قالي طلعيني بسوشل ميديا ما امانعه”.

وكشفت ملكة جمال المغرب أن زوجها يحمل الجنسية السعودية، ويرتقب أن تحتفل بزواجها منه، في شهر يونيو المقبل.

وعن أسباب طلاقها من زوجها الأول، اكتفت المتحدثة ذاتها بقولها: “الله ماكتب نصيب بينا وربي أكرمني بأفضل منه ولله الحمد”.

يذكر أن نهيلة إملقي قد أعلنت مؤخرا قرار اعتزالها، مخلفة علامات استفهام كبيرة، حول أسباب اتخاذها هذا القرار المفاجئ، مكتفية بقولها: “أنا افكر بالإعتزال نفسي أكمل بس الظروف أقوى مني”.

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور: باربي المغرب تكشف لأول مرة عن زواجها من سعودي وتتحدث عن طلاقها الأول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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