شاهد: إلهام الفضالة في أوّل ظهورٍ لها بعد جراحة استئصال حلقة المعدة!

وجّهت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة، الشكر لكل من سأل عنها من مُتابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أجرت عملية جراحية كبيرة جدًا – كما وصفتها. وأضافت الفضالة، في مقطع فيديو بثته عبر حسابها على “سناب شات”، قائلةً: “أجريت عملية جراحية بإزالة حلقة المعدة وهي عملية كبيرة استمرت 3 ساعات ونصف الساعة”، لافتةً إلى أنها ستخرج من المستشفى صباح الغد وستعود لمنزلها.

وظهرَ في مقطع الفيديو الطبيب الذي أجرى لها الجراحة قائلًا: “أحب أن أطمئنكم على الحالة الصحية لإلهام، حيث قامت بإزالة حلقة المعدة التي كان حولها تليفات، وكانت تجعل شكل الجسم غريبًا، حيث كانت مرتفعة بشكل كبير”. وأوضحت إلهام الفضالة، أنّ الطبيب وسام والطبيبة سحر، نصحاها بإجراء الجراحة، ومن المقرّر أن تُراجع الطبيب بعد أسبوعين من عودتها للمنزل. وعرضت إلهام الفضالة عبر الفيديو، غالبية الرسائل التي وصلتها وبرقيات التهنئة والهدايا التي أرسلها لها متابعوها في المستشفى.