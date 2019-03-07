شاهد: ميغان ماركل والأمير هاري بلحظات رومانسية أمام آلاف الشباب.

فاجأتْ دوقة ساسكس ميغان ماركل، زوجها الأمير هاري والحاضرين في حدث خاص بالشباب، حيث انضمّت ميغان، إلى الأمير هاري، على خشبة المسرح بعد أن ألقى كلمة إلى الآلاف من الشباب في ويمبلي، لندن، وفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية. وبعد دعوة الشباب للمشاركة في القضايا الاجتماعية والبيئية، قال الأمير هاري: “سأحاول الآن وأدعو زوجتي إلى خشبة المسرح”؛ مما أثار هتافات الجمهور.

وسار الأمير هاري إلى جانب المسرح ومسك ميغان بيده لتصعد إلى المسرح وعانقا بعضهما، وبعدها قال هاري لزوجته: “أنا معك، ونحن معك”. ونظرتْ ميغان التي من المقرّر أن تلد في الأسابيع المقبلة برومانسية، إلى زوجها قبل أن تغادر المسرح، حيث ارتدت سترة زرقاء وبنطلون جينز أسود وقبعة سوداء للمناسبة. وحضر الحدث العديدُ من النجوم والمشاهير من بينهم ناعومي كامبل ونيكول شيرزينغر، احتفالًا بيوم WE Day في المملكة المتحدة، وهو جزء من مبادرة عالمية لتشجيع الشباب على المشاركة في التغيير الاجتماعي الإيجابي