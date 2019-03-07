شاهد: تزامنا مع أزمتي السودان وباكستان.. شباب سعوديون يصدرون فيديو كليب “تميس”

لاقت أغنية راب عربية صنعها مجموعة من الفنانين السعوديين الشباب رواجًا واسعًا في الساعات الأخيرة حيث تصدر فيديو كليب الأغنية الذي حمل عنوان “تميس” صفحات مواقع التواصل الإجتماعي ووصلت مشاهدات الكليب خلال ساعات قليلة إلى أكثر من ربع مليون مشاهدة.

وجمع الفيديو كليب 60 ممثل منهم إبراهيم الخيرالله وفلبتر وفيصل العامر وأنتج بواسطة إبراهيم ميسيسبي ومجاهد الجميعة ونشرته قناة تلفاز على موقع التواصل الإجتماعي الشهير “يوتيوب”. يشار إلى أن الأغنية تدور حول الأكلات الشعبية الشهيرة في باكستان وهو خبز التميس وطبق “الفول” الشهير في السودان في سياق إجتماعي كوميدي طريف وتأتي الأغنية تزامنًا مع الأزمات المشتعلة في باكستان والسودان. ولاقى الكليب استحسان مشاهديه.