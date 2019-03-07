تيا ديب تُصالح والدتها نوال الزغبي.. وطليقها يعلق- فيديو

فاجأت تيا ديب والدتها الفنانة نوال الزغبي بحضورها في حفل إطلاق ألبومها الأخير “كده باي”، فتحوّلت إلى حديث أهل الصحافة والإعلام بهذه المصالحة العلنيّة.

وكان الخلاف قد وقع بين تيا ونوال الزغبي قبل عدّة أشهرٍ فغادرت منزل والدتها وانتقلت إلى السكن في منزل والدها ايلي ديب، فما موقف الأخير من مصالحة الإبنة مع أمّها؟

علّق إيلي ديب عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك على خبر المصالحة بالقول ” فرحتي اليوم لا توصف للمبادرة الجريئة الّتي قامت بها إبنتي تيا والّتي أقلّ ما يُقال عنها انها تعبّر عن وعي وذكاء وطيبة قلب هذه الصبية الّتي أفتخر بها”.

وتابع إيلي ديب “أبارك لها المصالحة الّتي تمّت اليوم مع والدتها ففي النهاية (الدم ما بيصير مي) وكم كنت اتمنى لو أن هذه المصالحة حصلت منذ زمن ولكن الاهم انّها تمّت بمشيئة الله ومباركته ورضاه”.

وختم ايلي ديب منشوره “تيا انتي اليوم رفعتي راسي الله يخليلنا ياكي يا اميرة وعقبال ما الله يسعدني ويجمعني باخواتك جورجي وجوي، سنتين ونص غايبين عني وما بعرف شي عنن، انشالله خير”.