ندي بسيوني عن انتقال " محمد صلاح " لـ ريال مدريد : بس يمشوا راموس

كشفت الفنانة ندى بسيوني، عبر حسابها الشخصي بموقع التديونات" تويتر"، عن رأيها في انتقال محمد صلاح لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي لنادي ريال مدريد الأسباني. كاتبة: "أنا مع انتقال صلاح للريال بس يمشوا اللي اسمه راموس ده" وتحدثت وسائل إعلام أوروبية عن إمكانية انتقال محمد صلاح لنادي ريال مدريد الأسباني، انتقال صلاح للريال بس يمشوا اللي اسمه راموس ده" وتحدثت وسائل إعلام أوروبية عن إمكانية انتقال محمد صلاح لنادي ريال مدريد الأسباني،خاصة بعد الأزمة التي يمر بها ريال مدريد وخروجه من دوري أبطال أوروبا على يد نادي أياكس أمستردام الهولندي 4-1. يُذكر أن الفنانة ندى بسيوني، شاركت في بطولة مسلسل " مليكة" حيث لعبت دور فريدة، ولاقي دورها استحسانا نقديا كبيرا.

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