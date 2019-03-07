بالفيديو.. رامي عياش يكشف موعد طرح أحدث أغانيه

كشف النجم رامي عياش عن موعد طرحه أحدث أغانيه، و جاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، و علق كاتبا: "أغنية جديدة غدا.. الساعة السادسة مساء.. بعنوان

حابب علي قناة مزيكا".

يذكر أن الفنان رامي عياش طرح مؤخرا كليب أغنية "قصة حب"، و هي من كلمات محمد رفاعى، و ألحان جان

مارى رياشى، و الكليب من إخراج فادى حداد، كما كسر الكليب أيضاٌ حاجز الـ 2 مليون نسبة مشاهدة عبر موقع "يوتيوب".