بالفيديو.. رامي عياش يكشف موعد طرح أحدث أغانيه

كشف النجم رامي عياش عن موعد طرحه أحدث أغانيه، و جاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، و علق كاتبا: "أغنية جديدة غدا.. الساعة السادسة مساء.. بعنوانحابب علي قناة مزيكا".
يذكر أن الفنان رامي عياش طرح مؤخرا كليب أغنية "قصة حب"، و هي من كلمات محمد رفاعى، و ألحان جان
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