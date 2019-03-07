فيديو: صقر يتسبب بإنفجار بطائرة عسكرية أميركية سعرها 200 مليون دولار

كتبت أسماء لمنور في الخميس 7 مارس 2019 01:07 صباحاً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

نقل موقع “بيزنس إنسايدر” مقطع فيديو مثير يظهر لحظة تعرض طائرة عسكرية من نوع “بوينغ سي-17” لهجوم طائر في منطقة أفالون الأسترالية.

وقال المصدر إن الطائرة الأميركية كانت ستشارك في عرض جوي خلال معرض أفالون للطيران، قبل أن تواجه حادثا غير متوقع. وفق ما نقله موقع سكاي نيوز عربية

وحين شرعت الطائرة في الإقلاع، ارتطم طائر كان يحلق في السماء بالمحرك، مما أدى إلى انفجاره في الحال بشكل قوي.

وألغى ربان الطائرة عملية الإقلاع وعاد إلى التوقف على المدرج، من أجل إخضاع المحرك لعملية تفتيش.

ولم تعرف بعد حالة الطائرة، التي تزيد تكلفتها عن 200 مليون دولار، إذ لا تزال تخضع للتفتيش والصيانة.

وقال “بيزنس إنسايدر” إن ارتطام طائر بمحرك الطائرة يخلف في العادة آثارا مدمرة.

ويعرف مطار أفالون بالصقور التي تحلق بجانب المدرجات، مما يجعل الطائرات دائما تواجه هذا النوع من الحوادث.

ويعرف عن الطائرة

بلد الأصل الولايات المتحدة

الصانع بوينغ

الكمية المصنوعة 241 حتى 2012

سعر الوحدة 218 مليون دولار

سيرة طائرة دخول الخدمة 14 جويلية 1993 أول طيران 15 سبتمبر 1991

الوضع الحالي في الخدمة المستخدم الأساسي القوات الجوية الأمريكية سلاح الجو الملكي القوات الجوية الملكية الأسترالية بوينغ سي-17 غلوب ماستر 3 هي أكبر طائرات النقل العسكري الثقيل. تم وضعها للقوة الجوية للولايات المتحدة (السلاح الجوي الأميركي) من 1980s إلى 1990s في وقت مبكر من قبل شركة ماكدونل دوغلاس، واندمجت بعد ذلك مع شركة بوينغ.

يتم استخدام سي-17 للنقل الجوي الاستراتيجي السريع للقوات والشحنات إلى قواعد التشغيل الرئيسية أو إلى أمام القواعد التي تعمل في جميع أنحاء العالم. كما يمكن ان تؤدى عمليات الجسر الجوي التكتيكي، والإخلاء الطبي ومهام الإسقاط الجوي.

الخصائص العامة طول : 174 قدم ( 53 م)

جناحيها : 169.8 قدم ( 51.75 م)

الطول: 55.1 قدم ( 16.8 م)

منطقة الجناح : 3،800 قدم مربع ( 353 متر مربع)

الوزن فارغة : £ 282500 ( 128100 كجم )

كحد أقصى. الاقلاع الوزن : £ 585،000 ( 265350 كجم )

المحرك : 4 × برات آند ويتني F117 – PW -100 توربوفانس ، 40440 باوند ( 180 كيلو نيوتن ) في كل سعة خزان الوقود : 35546 جالون أمريكي ( 134،556 لتر)

أداء سرعة : 830 كم / ساعة)

المدى: 4،482 كلم)

سقف خدمة : 45،000 قدم ( 13،716 م)

حد أقصى. الجناح التحميل : 150 رطل / قدم ² ( 750 كجم / متر مربع)

الحد الأدنى فحوى / الوزن: 0.277

المدى اقلاعها ( 2،316 م)

مسافة الهبوط : 3،500 قدم ( 1،060 م)

الحمولة اكثر من 70 طن

المصدر: سكاي نيوز عربية ووكالات