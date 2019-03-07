شاهدوا دنيا بطمة تفاجئ جمهورها بحملها الثاني.. وترد باستعلاء على تجاهل حلا الترك لابنتها

تحدثت الفنانة المغربية دنيا بطمة عن احتمال حملها وإنجابها طفل آخر شقيق لابنتها غزل، كما ردت بخجل أنها لا ترفض ذلك وأنها تدع أمر الحمل لمشيئة الله.

وحول تربية أولادها، أوضحت بطمة خلال تصريحات صحفية أنّها ستتعامل مع أشقاء غزل وتهتم بهم تماماً كما تعاملها وتهتم بها.

وعقبت بطمة في اللقاء نفسه بلهجة استعلاء على تجاهل الفنانة الشابة حلا الترك لذكر اسم ابنتها غزل في إحدى حلقات برنامجها وأثناء الحديث عن عائلتها. ولفتت بطمة إلى أنّ هذا الأمر يعود إلى حلا، وأن ابنتها لا تحتاج إلى أن يتم ذكرها لأنها تحمل مشعلاً كبيراً.