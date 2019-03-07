أكشاي كومار يكشف تفاصيل فيلمه الجديد "سوريافانشي"

كشف النجم الهندي أكشاي كومار النقاب عن موعد تصوير فيلمه الجديد "Sooryavanshi" من خلال طرح أول ملصق للفيلم.

الفيلم ينتمي لنوعية أكشاي كومار المفضلة، وهي أفلام البطل الواحد، وتم تحديد شهر مايو/أيار المقبل موعدا نهائيا لبداية تصويره على أن يتم عرض الفيلم في عيد الفطر عام ٢٠٢٠.



الفيلم تعاون في إنتاجه 4 من أضخم شركات الإنتاج في بوليوود وهي شركات Reliance Entertainment و Rohit Shetty Picturez و Dharma Productions و Cape of Good Films وسيشرف على إنتاجه هيرو ياش جوهر، وأرونا بهاتيا، وأبوروفا ميهتا.

من المفترض أن يكون فيلم "سوريافانشي" هو فيلم العام ٢٠٢٠ من حيث ضخامة الإنتاج، وسيخرجه الثنائي الأشهر في بوليوود كاران جوهار، وروهيت شيتي، بالإضافة إلى أن النجم أكشاي كومار هو رقم ١ في شباك الإيرادات خلال الثلاث سنوات السابقة.

يذكر أن آخر أفلام أكشاي كان فيلم "جولد"، والذي تم عرضه في عيد استقلال الهند السابق.