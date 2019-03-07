ميرفت وجدي تستعد لتصوير كليب "عد الجمايل" الأسبوع المقبل

القاهرة - إسلام خيري تدخل السبت القادم المطربة الشابة ميرفت وجدي نجمة برنامج اختيار المواهب الشهير "آراب أيدول"، تصوير كليب "عد الجمايل" كلمات سلمي رشيد وألحان محمد خلف وتوزيت حازم السعيد وانتاج ميدو منيب. وتستعين ميرفت وجدي بنجم "الأب الروحي" رامي ديزب ليكون الموديل أمامها بالكليب. ميرفت كانت قد صدر لها كليب أغنية "وبفتكرك" الايام الماضية وهو من البومها الجديد الذي سيتم طرحه في الأسواق بعد شهر رمضان القادم. ولقد صرحت ميرفت وجدي أن الألبوم سيضم ٨ اغاني يتم تصوير الباقي منهم بطريقة ال video clip تحت إشراف محمد كاسب وإخراج نهال نبيل وتوزيع mazzika قد يهمك أيضــــــــــــــــًا - دينا توضّح سبب مشاركتها في "الأب الروحي2" - نجمة "آراب أيدول" كوثر براني تستعد لإطلاق "أغار" بصورة جريئة

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