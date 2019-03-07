شكرا لقرائتكم خبر عن رشا مهدى خارج رمضان المقبل بعد توقف مسلسلها مع عمرو يوسف.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد توقف مسلسلها "القائمة 36" مع الفنان عمرو يوسف، نظرا لبعض المشاكل الإنتاجية، قررت الفنانة رشا مهدى عدم المشاركة فى رمضان المقبل، بعد تعاقدها الرسمى على بطولة العمل، الذى كان من المفترض عرضه فى رمضان، وهو من تأليف نبيل عبد الحميد ومحمود حجاج ومن إخراج محمد سلامة.

واعتذرت رشا عن عدة أعمال درامية خلال الفترة الماضية، بعدما تلقت عروضا من مصر وخارجها للمشاركة فى البطولة، وآخرهم مسلسل لبنانى بعنوان "عروس بيروت" بطولة الفنان التونسى ظافر العابدين، وقدمت رشا اعتذارها لصناع العمل بسبب مرض والدتها.

وفى سياق آخر، حرصت مؤخرا الفنانة رشا مهدى على تلبية دعوة الأميرة الجوهرة بنت طلال بن عبد العزيز لحضور الملتقى الأول للثقافات والحضارات فى الجامعة العربية المفتوحة فى الرياض، مع رئيس الجامعه ومجموعة من السفراء.

رشا مهدى قدمت آخر أعمالها مسلسل "رمضان كريم" ، وشارك فى بطولته روبى ، ريهام عبد الغفور، صبرى فواز، سيد رجب، سلوى عثمان، وعدد أخر من الفنانين، إخراج سامح عبد العزيز، وتأليف أحمد عبد الله.