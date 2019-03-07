شكرا لقرائتكم خبر عن صورة نادرة لفنان عملاق فى أحد أدواره.. إعرف هو مين؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم الإمكانيات الكبيرة التى توصل لها العلم فى السينما والدراما، وملحقاتهما من الفنون الديكور والمكياج وغيرها من الأمور، إلا أن التلاعب بالمكياج فى بدايات السينما أيضا كان له مذاقا خاصا، حتى وان بدا بدائيا.

واحد من أعظم من أنجبت السينما والمسرح المصريين هو الفنان الراحل يوسف وهبى، والذى أفنى حياته للفن المصرى، وتنوعت أعماله ما بين السينما والمسرح، والتأليف السينمائى والمسرحى والموسيقى والانتاج وغيرها من الجوانب، وتعددت أدواره ما بين الكوميديا والتراجيديا.



يوسف وهبى

”الخليج 365” يرصد صورة قديمة ونادرة ليوسف وهبى وهو يقدم شخصية فى عمل سينمائي او مسرحى، وللوهلة الأولى لا تظهر ملامح وهبى فى الصورة وكأنه شخص آخر، ولكن بالتدقيق يتضح أنه وهبى مجسدا دورا فنيا .

وصلت أعمال وهبى السينمائية إلى ما يقرب من 80 فيلما، و30 مسرحية، بخلاف الأعمال التى شارك فى كتابتها وأيضا التى أنتجها.