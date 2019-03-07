شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مفاجآت شهدها حفل إطلاق ألبوم نوال الزغبى.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الفنانة نوال الزغبي بإطلاق ألبومها الجديد "كدة باي"، وسط عدد كبير من أصدقائها وأسرتها في بيروت أمس الثلاثاء، وعبرت نوال عن سعادتها بالاحتفالية المميزة التى لن تنسى.

وشهد حفل إطلاق ألبوم نوال الزغبى، عدة لقطات مميزة، منها حضور صديقتها الفنانة نجوى كرم لدعمها في هذه المناسبة، قائلة:" أكيد راح أكون معاكى وهيدى الفرحة فرحة الكل انك تنزلي البوم ونحنا من زمان مستنينه مبروك من قلبى".

كما وجهت نوال الشكر لصديقتها نجوى فى الحفل لحضورها، قائلة: " و الشمس شارقة ليه، لأن شمس الاغنية اللبنانية موجودة معانا حبيبة قلبى".



نجوى كرم

كما شهد الحفل ايضا، حضور ابنتها " تيا " لأول مرة بعد فترة من الخلافات وابتعادها عنها وانتقالها للعيش برفقة والدها والحديث المتكرر عن خلافاتهما ، وخطفت تيا الانظار بتواجدها في الحفل ودعمها لوالدتها وإنهاء الخلافات بينهما.





أعرب طليق الفنانة نوال الزغبى ايلى ديب، عن سعادته الشديدة بالصلح الذى تم بين ابنته مع والدتها.

وكتب ايلى عبر حسابه على " فيس بوك"، قائلا:" فرحتي لا توصف للمبادرة الجريئة التي قامت بها ابنتي تيا والتي اقل ما يقال عنها انها تعبر عن وعي وذكاء وطيبة قلب هذه الصبية التي افتخر بها، ابارك لها المصالحة التي تمت اليوم مع والدتها ففي النهاية "الدم ما بيصير مي" وكم كنت اتمنى لو ان هذه المصالحة حصلت منذ زمن ولكن الاهم أنها تمت بمشيئة الله ومباركته ورضاه".





وتعاونت الزغبى مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين منهم أمير طعيمة، أيمن بهجت قمر، خالد تاج الدين، عمرو مصطفى ونديم الشاعرى، وعمرو المصرى وتوما والهامى دهيمة ويضم الألبوم 10 أغنيات منها 7 أغانى باللهجة المصرية.







