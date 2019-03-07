جمال العدل يكشف لـ"الخليج 365" سبب خروج مسلسلي يسرا ونيللي من سباق رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-أحمد الجزار:

كشف المنتج جمال العدل سبب توقف مسلسلي يسرا ونيللي كريم، وخروجهما من السباق الرمضاني لعام 2019، رغم تصوير عدد من مشاهد مسلسل نيللي، الذي يشارك في بطولته اَسر ياسين، وإخراج أحمد مدحت.

وأرجع العدل، منتج المسلسلين، سبب التوقف إلى الرقابة على المصنفات الفنية، التي لم تمنح الشركة التصاريح الخاصة بالتصوير بعد الموافقة على السيناريو.

وأضاف العدل: "جرت العادة على تسليمنا الحلقات إلى الرقابة، ثم نبدأ بعدها التصوير لحين إصدار الملحوظات الخاصة بالسيناريو، ولكننا علمنا بأن الشرطة داهمت بعض مواقع التصوير لعدم الحصول على تصاريح رقابية، ولهذا قررنا وقف تصوير مسلسل النصابين، لنيللي كريم بعد تصوير 3 أيام حتى لا نتعرض لأي مشكلة".

واستطرد العدل: "رغم تسليم حلقات المسلسلين، فإن الرقابة لم ترد علينا حتى الاَن، وقد يتسبب قرب شهر رمضان وضيق الوقت في خروج المسلسلين بشكل رسمي من السباق هذا العام".

وأكد العدل أن أزمة الرقابة لم تقتصر فقط على مسلسلي نيللي ويسرا، بينما طالت أيضا فيلم محمد رمضان الجديد، الذي تنتجه الشركة، فرغم إرسالنا نسخة العمل منذ شهرين أو ثلاثة إلا إننا لم نحصل على التصاريح الرقابة حتى الاَن".