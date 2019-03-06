كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هاجر عفيفي تشارك هاني سلامة بطولة "قمر هادئ".. رمضان المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انضمت الفنانة هاجر عفيفى، إلى أسرة مسلسل "قمر هادي" بطولة النجم هانى سلامة، المقرر عرضه خلال السياق الرمضانى وتأليف إسلام حافظ، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

وبدأت هاجر تصوير مشاهدها خلال أحداث المسلسل الذى يجمعها للمرة الثانية بالنجم هانى سلامة والمخرج رؤوف عبد العزيز بعدما تعاون فى رمضان قبل الماضى فى مسلسل "طاقة نور" والذى حققا نجاحًا كبيرًا العام الماضي.

وفى السياق ذاته يكثف المخرج رؤوف عبد العزيز عدد ساعات التصوير خلال الفترة الحالية من أجل سرعة الانتهاء من الحلقات الأولى من المسلسل بوقت كافٍ.

ويعد "قمر هادى" ثالث تعاون يجمع هانى سلامة برؤوف عبد العزيز، بعدما شكلا ثنائيًا حققا نجاحًا باهرًا خلال الفترة الماضية فى كل من بمسلسل "فوق السحاب" و"طاقة نور".