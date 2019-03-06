شاهدوا.. محمد رمضان يحتفل بإنهائه مدة خدمته العسكرية في الجيش المصري

محمد رمضان

إحتفل الفنان المصري محمد رمضان بإنهائه مدة خدمته العسكرية في الجيش المصري، حيث نشر عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع من الأغنية التي قدمها في وقت سابق لجيش بلده وأعرب عن فخره وإعتزازه لخدمته في جيش وطنه.



وعلّق على الفيديو قائلاً :”الحمد لله رب العالمين.. أنتهت مُدّة خدمتي العسكرية يوم ١ آذار/مارس ٢٠١٩.. شرف عظيم ووسام على صدري أفتخر به طول عمري خدمتي في جيش بلدي بشكل عام، وخدمتي في سلاح الصاعقة المصرية بشكل خاص”.

من ناحية أخرى كانت إنطلقت مؤخراً أعمال تصوير مشاهد مسلسل “زلزال” الذي يقوم ببطولته رمضان وتشاركه الممثلة المصرية حلا شيحة والذي من المقرر عرضه ضمن السباق الرمضاني المقبل.