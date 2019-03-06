شاهدوا ميغان ماركل وكيت ميدلتون تجتمعان لاول مرة بعد خلافاتهما.. فكيف كان اللقاء؟‎

منذ آخر ظهور علني لهما في عيد الميلاد السابق 25 ديسمبر/ كانون الأول 2018، شهد الحفل الذي أقامته ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، يوم الثلاثاء، بقصر بكنغهام، احتفالا بالذكرى الـ50 لتنصيب ابنها الأكبر تشارلز أميرا لويلز، لقاء كلّ من دوقة ساسكس ميغان ماركل ودوقة كامبريدج كيت ميدلتون مجدداً.

وأطلت كيت ميدلتون، الأم لثلاثة أطفال من زوجها الأمير وليام، في الحفل، بفستان ذو رقبة من فوق الركبة، وبه أزرار وأكمام طويلة، بينما ارتدت ميغان ماركل، الحامل في طفلها الأول من زوجها الأمير هاري، بفستان من البروكار المتلألئ يتميز بطباعة زهرية، وارتدت فوقه معطفا أبيضا.

وتبادلت ميغان ماركل مع كيت ميدلتون حديثا وديا في الحفل، كما تبادلا الابتسامات.