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كتب امير فتحي في الأربعاء 6 مارس 2019 11:42 مساءً -
منذ آخر ظهور علني لهما في عيد الميلاد السابق 25 ديسمبر/ كانون الأول 2018، شهد الحفل الذي أقامته ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، يوم الثلاثاء، بقصر بكنغهام، احتفالا بالذكرى الـ50 لتنصيب ابنها الأكبر تشارلز أميرا لويلز، لقاء كلّ من دوقة ساسكس ميغان ماركل ودوقة كامبريدج كيت ميدلتون مجدداً.
وأطلت كيت ميدلتون، الأم لثلاثة أطفال من زوجها الأمير وليام، في الحفل، بفستان ذو رقبة من فوق الركبة، وبه أزرار وأكمام طويلة، بينما ارتدت ميغان ماركل، الحامل في طفلها الأول من زوجها الأمير هاري، بفستان من البروكار المتلألئ يتميز بطباعة زهرية، وارتدت فوقه معطفا أبيضا.
وتبادلت ميغان ماركل مع كيت ميدلتون حديثا وديا في الحفل، كما تبادلا الابتسامات.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا ميغان ماركل وكيت ميدلتون تجتمعان لاول مرة بعد خلافاتهما.. فكيف كان اللقاء؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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