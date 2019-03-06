شاهدوا كلوي كارداشيان بجمبسوت براق وتتعرض لانتقادات كبيرة بسبب مؤخرتها

كلوي كارداشيان

تعرضت نجمة تلفزيون الواقع كلوي كارداشيان الى هجوم عنيف على مواقع التواصل الإجتماعي حيث اتهمت باستخدام الفوتوشوب بطريقة مبالغ فيها، في صور شاركتها مؤخرًا عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

من بين أحدث الصور التي نشرتها كلوي البالغة من العمر 34 عامًا، صورة ترتدي فيها جمبسوت براق ذو تصميم شفاف جريء، في حين أثارت إعجاب الكثيرين، بالرغم من الهجوم عليها.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، كانت جاذبية الإطلالة هي التي تسببت بتعرض كلوي إلى هجوم شديد، حيث اتهمها الكثيرون بتعديل الصورة وتزييف شكلها، مشيرين إلى أن رأسها يبدو كبيرًا جدًا بالنسبة الى حجم جسمها النحيف.

بالإضافة إلى ذلك، اتهمها الكثيرون باستخدام الفوتوشوب لتنحيف ساقيها، حيث أشاروا إلى أنهما ظهرتا نحيفتين للغاية بشكل لا يتناسق مع مؤخرتها الممتلئة.

وعلقت باريس هيلتون على الصور قائلة: “جذابة للغاية”، كما علقت كاتلين جينر على جمال الجمبسوت البراق.

وظهرت كلوي بتلك الإطلالة لأول مرة الأسبوع الماضي، حيث شاركت في جلسة تصوير مع شقيتيها كيندال وكورتني، وفي تلك الصور، بدا جسمها أكثر تناسقًا بالمقارنة مع الصورة التي شاركتها حديثًا وأثارت الانتقادات فيها.