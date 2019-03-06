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كتب امير فتحي في الأربعاء 6 مارس 2019 11:42 مساءً -
كلوي كارداشيان
تعرضت نجمة تلفزيون الواقع كلوي كارداشيان الى هجوم عنيف على مواقع التواصل الإجتماعي حيث اتهمت باستخدام الفوتوشوب بطريقة مبالغ فيها، في صور شاركتها مؤخرًا عبر مواقع التواصل الإجتماعي.
من بين أحدث الصور التي نشرتها كلوي البالغة من العمر 34 عامًا، صورة ترتدي فيها جمبسوت براق ذو تصميم شفاف جريء، في حين أثارت إعجاب الكثيرين، بالرغم من الهجوم عليها.
وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، كانت جاذبية الإطلالة هي التي تسببت بتعرض كلوي إلى هجوم شديد، حيث اتهمها الكثيرون بتعديل الصورة وتزييف شكلها، مشيرين إلى أن رأسها يبدو كبيرًا جدًا بالنسبة الى حجم جسمها النحيف.
بالإضافة إلى ذلك، اتهمها الكثيرون باستخدام الفوتوشوب لتنحيف ساقيها، حيث أشاروا إلى أنهما ظهرتا نحيفتين للغاية بشكل لا يتناسق مع مؤخرتها الممتلئة.
وعلقت باريس هيلتون على الصور قائلة: “جذابة للغاية”، كما علقت كاتلين جينر على جمال الجمبسوت البراق.
وظهرت كلوي بتلك الإطلالة لأول مرة الأسبوع الماضي، حيث شاركت في جلسة تصوير مع شقيتيها كيندال وكورتني، وفي تلك الصور، بدا جسمها أكثر تناسقًا بالمقارنة مع الصورة التي شاركتها حديثًا وأثارت الانتقادات فيها.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا كلوي كارداشيان بجمبسوت براق وتتعرض لانتقادات كبيرة بسبب مؤخرتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.