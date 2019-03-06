انت الان تتابع تفاصيل خبر الاحتلال الإسرائيلي يصنف فضائية الأقصى "منظمة إرهابية" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 6 مارس 2019 11:37 مساءً - قررت حكومة الاحتلال الإسرائيلي تصنيف "فضائية الأقصى" الفلسطينية "منظمة إرهابية"، في أول قرار من نوعه يستهدف مؤسسة إعلامية، وهو ما اعتبرته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) "إعلان عداء للحقيقة".

وقالت وزارة الجيش الإسرائيلي، في تغريدة على حسابها بموقع "تويتر"، اليوم الأربعاء: إن "رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، أعلن فضائية الأقصى التابعة لحماس منظمة إرهابية".

وزعمت أن "القرار جاء على خلفية توصية من جهاز الأمن العام (الشاباك) والقيادة الوطنية لمكافحة الإرهاب بالوزارة، بعد الكشف عن استخدام حماس قناة الأقصى الفضائية لتجنيد ناشطين".

وكان جيش الاحتلال قد قصف عدة مراتٍ، مقر الفضائية التي تُبث من قطاع غزة، منذ تأسيسها في يناير 2006.

من جانبها، أدانت "حماس" القرار الإسرائيلي، واعتبرته إعلان عداء للحقيقة، ووسائل الإعلام التي تنقل جرائم الاحتلال وانتهاكاته بحق الشعب الفلسطيني.

وطالبت المؤسسات الدوليةَ والقانونية كافة بالوقوف عند مسؤولياتها، والعمل على حماية الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية "من هذا العنف والإجرام الصهيوني"، وفق بيان الحركة.

واستنكرت فضائية الأقصى قرار الاحتلال، وما يترتب عليه من تهديد مباشر وخطير لحياة عشرات الصحفيين والطواقم الفنية ومقرات القناة.

وأكدت في بيان لها، أنها مؤسسة إعلامية فلسطينية تعمل وفق الأصول المرعيَّة، والحقوق الصحفية التي كفلتها القوانين الدولية.

وحذر البيان من تكرار جريمة استهدافها بالصواريخ، وما يترتب عليه من انتهاكات للقوانين والأعراف الدولية، وناشدت مؤسسات حقوق الإنسان الدولية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة إزاء ما وصفته بالتهديد المباشر.

وفي هذا السياق، أدانت كتلة الصحفي الفلسطيني القرار الإسرائيلي، وقالت في بيان إنه يعبر عن الإفلاس السياسي لحكومة الاحتلال، وللتغطية على فشلها في تسويغ استهداف قناة الأقصى وتدمير مقرها بغزة.

وطالب منتدى الإعلاميين الفلسطينيين المجتمعَ الدولي بحماية المؤسسات الإعلامية والصحفيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

واعتبر التجمع الإعلامي الفلسطيني القرار ضوءاً أخضر لمواصلة استهداف المؤسسات الإعلامية الفلسطينية.

من جانبها، حذرت لجنة دعم الصحفيين من مخطط "إسرائيلي" لاستهداف وملاحقة وسائل الإعلام الفلسطينية، وطمس معالم الحقيقة التي توثق جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، بحسب بيان لها.