انت الان تتابع تفاصيل خبر ملتقى تونس للرواية يناقش قضايا "البشرة السوداء" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 6 مارس 2019 11:37 مساءً - سيطرح ملتقى تونس للرواية العربية في دورته الثانية، غداً الخميس، بمدينة الثقافة، "قضايا البشرة السوداء" في السرد العربي، بمشاركة روائيين من مختلف الدول العربية.

وقال كمال الرياحي، مدير بيت الرواية ومنظِّم الملتقى، قائلاً: "جاء اختيار قضايا أصحاب البشرة السوداء في سياق تصور للابتعاد عن المواضيع المكررة، والتطرق إلى قضايا حقيقية ومهمة تناولها الأدب العربي، باعتبار أن الرواية تؤرخ لهذه المجتمعات مقابل التاريخ الرسمي المزوَّر"، بحسب وكالة "رويترز".

وأردف الرياحي قائلاً: إن "قضايا العنصرية من المواضيع المسكوت عنها في الثقافة العربية، لذلك نحاول أن نطرحها ونبحث عنها في الأعمال الروائية الحمَّالة لهموم الإنسان وقضاياه، في إطار جدلي يطرح الجروح والدمامل بالمجتمعات العربية، ونؤصل مسألة القضاء عليها".

وكشف أن الروائي اللبناني إلياس خوري سيكون ضيف شرف الدورة الثانية للملتقى، الذي يقام بمدينة الثقافة وسط تونس العاصمة، ويستمر ثلاثة أيام.

ويشارك في الملتقى عدد من الروائيين البارزين، منهم المصري حجاج أدول، والسوداني حمور زيادة، والأردنية سميحة خريس، واليمني علي المقري، والعراقي علي بدر، والسوري نبيل سليمان، والتونسية سنية الشامخي، والمغربي مصطفى لغتيري، وحجي جابر من إريتريا.

في حين يبدأ برنامج الملتقى بمحاضرة للروائي التونسي شكري المبخوت، بعنوان "قضايا البشرة السوداء: ملاحظات تمهيدية"، في حين تتناول بقية الجلسات محاور "العبودية في الرواية"، و"العنصرية في الرواية"، و"البشرة السوداء: مقاربات التحرر".

وتسود مواضيع من هذا النوع، في الفترة الأخيرة، بعدة مجالات فنية وثقافية، إذ فاز فيلم "الكتاب الأخضر" بجائزة "أوسكار أفضل فيلم" لعام 2018، والذي يحكي قصة عازف بيانو شهير أمريكي من أصحاب البشرة السوداء، وأسلوب التعامل مع فنه ولونه.