ستيف هارفي وجهًا لوجه مع علي جابر

أعلنت “مجموعة MBC” عن إطلاق “MBC Hosts”، المنصّة التي تستضيف ندوات حوارية مع شخصيات عالمية ومحلية بارزة، صاحبة إنجازات ومساهمات وإضافات قيّمة، لتُحاورها حول فّرص قطاعات الأعمال وتحدّياتها. تستهل “MBC Hosts” أولى ندواتها ضمن “مهرجان دبي لينكس” Dubai Lynx 2019، مع “ستيف هارفي” (Steve Harvey)، الآتي خصيصاً من هوليوود إلى دبي للمشاركة في الحوار، وهو الذي يُعتبَر بمثابة “عرّاب” قطاع الترفيه، والحاصل على جائزة Emmy Award، فضلاً عن كونه رجل أعمال ناجح، وكاتب ومحرّر صاحب الكتب والمقالات الأكثر مبيعاً عبر New York Times… إضافةً إلى كونه النجم الإذاعي والمُحاضِر المُلِهم والمؤثّر اجتماعياً حول العالم. يُدير الندوة علي جـابر، مدير عام قنوات “مجموعة MBC”، الذي يتطرّق مع الضيف إلى عدّة مواضيع تتعلّق بقطاع الترفيه، وتسلّط الضوء على “قوة التلفزيون” ودوره كمنصّة إعلامية، ومدى قدرته على إيصال محتوى إعلامي راقٍ وفريد… علماً أن المُضيف يتغيّر من ندوة إلى أُخرى.

تهدف “MBC Hosts”، من خلال ندواتها إلى استقطاب أبرز الخبراء والمختصّين في مختلف قطاعات الأعمال، ومحاورتهم حول قضايا متنوّعة تتعلّق بشكل أساسي بعلاقة العلامات التجارية الرائدة بالمستهلكين، والدور الذي تلعبه وسائل الإعلام ومنصّاته في صياغة تلك العلاقة. تشتمل “MBC Hosts” على ندوات حوارية تمتد كل واحدة منها لنحو 60 دقيقة، يكشف خلالها المُنتَدون أسرار ومفاتيح نجاحاتهم، ويتواصلون مع الجمهور، ممّا يتيح لهذا الأخير الاستفادة من خبراتهم الواسعة ونصائحهم العملية، وبالتالي المساعدة في طرح أفكار وفتح آفاق جديدة تسهم في رفد قطاعات الأعمال الناشئة والرائدة في المنطقة وحول العالم.

يُذكر أن “مهرجان دبي لينكس” الذي تنطلق فيه أولى ندوات “MBC Hosts”، يمتد من 10 إلى 13 مارس الحالي، ويحمل عنوان: “التحوّلات الخلاقة” Creativity Transforms، حيث تتطرّق ندواته إلى قضايا على غرار: “الربط بين الإبداع والإنجاز”، و”التحولات الرقمية والتكنولوجية”، و”قطاع الأعمال الإبداعية”، و”الاستفادة من الخبرات العملية المنتقاة على صعيد العلامات التجارية”، و”مستقبل قطاع الترفيه والتسويق”.. وغيرها من المواضيع ذات الصلة.

تنطلق أولى ندوات “MBC Hosts” مع “ستيف هارفي” – ضمن فعاليات “مهرجان دبي لينكس”- في 11 مارس 2019، في دبي، قاعة الفعاليات والمؤتمرات في مدينة جميرا –Madinat Jumeirah Arena، في تمام الساعة 11:50 صباحاً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.