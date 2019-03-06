شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أميرات ديزنى بيتكلموا مصرى فى Ralph Breaks the Internet والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من جديد تعود اللهجة المصرية لأفلام "ديزنى" بعدما تم استبدالها فى الفترات الأخيرة باللغة العربية الفصحى، وذلك من خلال الجزء الثانى من فيلم Ralph Breaks the Internet.

الفيلم تم طرحه اليوم الأربعاء 6 مارس على متاجر الشركة ونوافذها التليفزيونية فى مواقع الإنترنت، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى ومحبو أفلام ديزنى مشهدًا من الفيلم تجتمع فيه لأول مرة أميرات ديزنى وهن يتحدثن بالعامية المصرية وهن سنو وايت وسندريلا وايلسا وآنا من فيلم frozen وليتل ميرميد

كما قررت الشركة إعادة بعض الأصوات الأصلية لبعض الأميرات، مثل الفنانة نسمة محجوب التى تؤدى صوت "إلسا"، والفنانة شروق الشريف في دور "آنا"، والمطربة جاكلين رفيق في دور "تيانا ورابونزل" والفنانة لوما في دور "موانا"، فيما غابت العديد من الأصوات الأصلية، مثل رولا زكي في دور سندريلا وأريل ونهله الملواني في دور ياسمين ولقاء الخميسي في دور بيل ومولان، حيث تم استبدالهم بأصوات أخرى، كما تشارك أيضًا الفنانة علا رشدى.



أميرة من ديزنى



فيلم رالف يدمر الانترنت



مشهد من الفيلم

فيلم Ralph Breaks the Internet هو استكمال للجزء الأول الذى جاء بعنوان (Wreck It Ralph) عام 2012، حيث أصبح رالف وفانلوبي أصدقاء بعد ست سنوات من مغامراتهما اﻷولى، ويعثران فى الجوار الذى يعيشان فيه على مغذى لشبكة الإنترنت، ما يقودهما إلى مغامرة جديدة أكثر انفتاحًا على عالم غير معتاد لهما.