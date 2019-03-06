5 أفلام كرتون كبرنا عليهم ومهما نشوفهم مش بنزهق منهم.. اعرفهم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشأ جيل التسعينات على حب مجموعة من أفلام الرسوم المتحركة، وتسعى شركات إنتاج هذه الأعمال إلى إعادة طرحها الآن بعد أن تعيد إنتاجها من جديد بنسخ أكثر تطورا، ويرصد ”الخليج 365” 5 أفلام رسوم متحركة مازالت تلقى نجاح حتى الآن، لارتباط المشاهدين بها بشكل كبير.1 - Pokemon: The First Movie
طرح الفيلم لأول مرة 18 يوليو من عام 1998، ومن المقرر أن يطرح نسخة جديدة من الفيلم خلال العام الجارى في 10 مايو المقبل.
2 - Beauty and the Beast
طرح الفيلم لأول مرة في 11 نوفمبر من عام 1997، وطرحت نسخة جديدة منه فى 23 فبراير من عام 2017.
3- Aladdin
طرح الفيلم في 11 نوفمبر من عام 1992، ومن المقرر أن تطرح نسخة جديدة منه في 24 مايو المقبل.
4 - Toy Story
طرح الفيلم لأول مرة في 19 نوفمبر من عام 1995، وطرح منه 3 أجزاء أخرى، الجزء الثانى طرح في 13 نوفمبر من عام 1999، والجزء الثالث طرح في 16 يونيو من عام 2010، أما الجزء الرابع والأخير سيطرح في 20 يونيو من العام الجارى.
5 - The Lion King
طرح الفيلم في 24 يونيو من عام 1994، ومن المقرر أن تطرح النسخة الجديدة من الفيلم في 19 يوليو من العام الجارى.
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