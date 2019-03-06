شكرا لقرائتكم خبر عن شيماء سيف لـ سيرة واتفتحت: "مشهد حلة المحشي في يوم للستات أرهقني" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حلت النجمة الكوميديانة شيماء سيف ضيفة على إنجى أنور فى برنامجها "سيرة واتفتحت" على نغم إف أم 105.3 فى حلقة خاصة عن (السلف والديون) بعنوان (صاحبك البراشوت) طرحت فيها إنجى سؤالاً وهو: "اللى بيستلف كتير... شخص مريض واللا زنقة وتعدى؟!"

أجابت شيماء سيف بأسلوبها الضاحك المعتاد على سؤال إنجى ما إذا كانت لها صديقة (باراشوت) دائمة السلف والاقتراض منها فقالت: فى مثل هذه الأيام العصيبة لا يمكن أن أسلف أى شخص إلا بعد أخذ الضمانات الكافية عليه، فكثير من الناس اليوم يسهل عليهم فكرة الاستدانة دون أن يبذلوا جهدًا وإخلاصًا فى الرد، ويرهقون الدائن جريا وراءهم مطالبا بدَينه!!

وأضافت: أنا صاحبة مبدأ (السلف تلف والرد خسارة) فلماذا لا أحافظ على أصدقائى ولا أخسرهم وفلوسى فى جيبى زى ما هيا، ولكن فى الحقيقة هذا لا ينطبق على كل من حولى، فأصدقائى المقربين جدا وإخوتى وأقاربى لا أتأخر عنهم وإلا فما فائدة القرابة والصداقة والعلاقة الطيبة.

وفى سياق آخر أكدت شيماء أن بدايتها الفنية كانت فى 2013 فى مسلسل "سجن النسا" ورغم أن الدور لم يكن كوميديا إلا أنها تألقت فى فترة بسيطة وراضية عن مشاركاتها فى أعمال النجوم الكبار، فهى لا تستعجل دور البطولة المطلقة وتقول: سيأتى فى الموعد المناسب الذى يقدره الله.

وتؤكد شيماء أنها تعتز جدًا بدورها فى فيلم (يوم للستات) والعمل مع العديد من النجوم الكبار مثل فاروق الفيشاوى وإلهام شاهين وناهد السباعى، وعلقت على مشهد (حلة المحشي) على حمام السباحة وقالت لقد قمنا بتصوير هذا المشهد أكثر من مرة لصعوبته ووجود مجاميع فيه.

وأعربت شيماء عن سعادتها بالعمل مع النجمة الكبيرة دنيا سمير غانم فى 3 أعمال (نيلى وشيريهان) و(لهفة) و(فى الللالا لاند) والرابع قادم فى الطريق وأنها تعتبرها بمثابة أختها وهناك "كيميا" مشتركة بينهما فى العمل.

ووجهت (سيف) كلامها لإنجى أنور مازحة ومعلقة على عملها كمقدمة برامج فقالت: "إحنا نقطع عليكم آه لكن انتو تيجوا فى حتتنا وتمثلوا لا".

برنامج "سيرة واتفتحت" مع إنجى أنور يذاع يومى الأربعاء والخميس الساعة الثالثة عصرًا على نغم إف إم 105.3.