ندى بسيوني تكشف عن رأيها في انتقال "مو صلاح " لريال مدريد

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي
نشرت الفنانة ندى بسيوني عبر حسابها الشخصي بموقع " تويتر" تغريدة تُبدى بها رأيها في انتقال محمد صلاح لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي لنادي ريال مدريد الأسباني.
وكتبت ندى: "أنا مع انتقال صلاح للريال بس يمشوا اللي اسمه راموس ده"
وتحدثت وسائل إعلام أوروبية عن إمكانية انتقال محمد صلاح لنادي ريال مدريد الأسباني، خاصة بعد الأزمة التي يمر بها ريال مدريد وخروجه من دوري أبطال أوروبا على يد نادي أياكس أمستردام الهولندي 4-1.
يُذكر أن الفنانة ندى بسيوني، شاركت في بطولة مسلسل " مليكة" حيث لعبت دور فريدة، ولاقي دورها استحسان نقدي كبير.
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