بينها وفاة نادية لطفي وانفصال "هنا وفلوكس".. 6 شائعات طاردت الوسط الفني في بداية 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بهيرة فودة

رغم مرور شهرين فقط من عام 2019، إلا أن الوسط الفني شهد العديد من الشائعات التي أثارت حالة من الجدل، منها شائعات تخص وفاة بعض النجوم وشائعات أخرى بالانفصال، اَخرها طلاق أحمد فلوكس وهنا شيحة، وهي الشائعة التي تصدرت مواقع البحث خلال الأيام الماضية، ولم تهدأ العاصفة حولها إلا بعد ظهورهما سويا من جديد برعاية الفنانة بشرى التي نفت الخبر تمامًا.

ونرصد لكم في هذا التقرير أبرز الشائعات التي طاردت نجوم الوسط الفني في بداية 2019.

شويكار

تعرضت الفنانة شويكار لشائعة وفاتها خلال الأيام الماضية، وانتشرت هذة الشائعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونفت الفنانة شويكار هذا الخبر في مداخلة تليفونية لبرنامج " كل يوم"، المذاع علي شاشة "on e"، قائلة " والله العظيم أنا كويسة جدا، وزي القردة".

أحمد خليل

تعرض الفنان أحمد خليل لشائعة وفاته أوائل مارس 2019، عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، ليرد "خليل" علي هذة الشائعة قائلًا: " أنا اعتبرتها بروفة ناجحة لمعرفة محبة الناس ليا".

ونفي أحمد خليل خبر وفاته، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، قائلا " أشكر كل من اهتم بالسؤال عن حالتى الصحية، وربنا يسامح اللي أطلق عليا الإشاعة دي، هي طبعا حاجة مش حلوة وضايقت أسرتي".

أشرف عبد الباقي

شائعة أخرى حول وفاة الفنان أشرف عبد الباقي ، يناير 2019، ليتصدر بها مؤشرات محرك البحث في جوجل.

ونفي عبدالباقي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "أنا في المسرح ومعايا ويزو، وسليمان عيد وأنا كويس وإشاعات الوفاة دي بتقلق مراتي وعيلتي الحمد لله رب العالمين أنا كويس وراضي بقضاء الله".

روتانا ابنة غادة عبدالرازق

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أخبار عن طلاق روتانا ابنة الفنانة غادة عبدالرازق، فبراير 2019 الماضي.

ونفت الفنانة غادة عبدالرزق خبر طلاق ابنتها، بنشر صور لروتانا وزوجها وابنتيهما، وعلقت: " حبايب قلبي ربنا يخليكم لبعض ويبعد عنكم كلام الناس الحقودة اللي مورهمش غير الأقاويل الكاذبة والشائعات".

نادية لطفي

تدوال رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر وفاة الفنانة الكبيرة نادية لطفي، فبراير 2019، وهو الخبر الذي أزعج النجمة الكبيرة وجمهورها.

وعلقت الفنانة نادية لطفي علي هذة الشائعة من خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامجه " كل يوم"، الذي يعرض علي شاشة "on e": " نحن نؤمن بالقدر وسنة الحياةن فالموت هخو الحقيقة التي نؤمن بها بكل حب وإيمان".