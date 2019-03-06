صور| بحضور ابنته.. محمد الغيطي يحتفل بعيد ميلاده في كواليس" ياسمينا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

فاجأ فريق عمل مسلسل "ياسمينا" سيناريست العمل محمد الغيطي، بالاحتفال بعيد ميلاده داخل أحد الكافيهات بمدينة الشيخ زايد.

وحضر حفل عيد ميلاد كل من ابنته الفنانة الشابة ميار الغيطي، ومخرج العمل عبدالعزيز حشاد، وحازم سمير، ومحمد حمزة، ومجموعة من فريق العمل.

ويعالج مسلسل "ياسمينا" قضايا اجتماعية في سياق درامي، ويتعرض للحياة السرية للغجر، وشبكات المافيا العالمية، من خلال قصة فتاة غجرية تتحدث بطريقة ومصطلحات مختلفة وجديدة على الدراما التليفزيونية، كما يجسد محمد حمزة من خلاله شخصية "جورج"، أحد أعضاء عصابات المافيا.

مسلسل "ياسمينا" من بطولة فيفي عبده، وحورية فرغلي، وعزة مجاهد، وميار الغيطي، وسامح الصريطي، وسهر الصايغ، وأحمد كرارة، وحازم سمير، وشريف عمر، وحسام الجندي، ومحمد حمزة وغيرهم، ومن المقرر عرضه في رمضان المقبل، وهو من إنتاج شركة "الذهب" للإنتاج الفني والتوزيع، وسيناريو وحوار محمد الغيطي، وإخراج عبد العزيز حشاد.