محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

يقيم المركز الكاثوليكي للسينما احتفالية خاصة بعنوان يوم العطاء، وذلك يوم الأربعاء الموافق 20 مارس لتكريم رموز الفن والمجتمع والإعلام، الذين لهم دور بناء في خدمة المجتمع المصري.

وقد استقرت اللجنة العليا للاحتفال برئاسة الأب بطرس دانيال، وعضوية الأستاذ ميشيل ماهر، والأستاذ مجدي سامى، على عدد من المكرمين في مجالات مختلفة، وستقام الاحتفالية بقاعة النيل للآباء الفرنسيسكان بوسط البلد.

يأتي على رأس قائمة المكرمين لهذا العام وضيف شرف الاحتفالية سيادة السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وتضمنت قائمة الشخصيات المكرّمة لهذا العام: رئيس المجلس القومي للمرأة د. مايا مرسى والفنانة هالة صدقي والمطربة سميرة سعيد والفنانة عايدة كامل والفنانة فاطمة عيد والفنانة منى عبدالغني والفنانة سحر رامي وكابتن شوقي غريب والمخرج سمير العصفوري والفنان عبد الله مشرف والفنان محمود الحديني والشاعر شوقي حجاب ورئيس الإذاعة المصرية الأسبق عمر بطيشة ودكتورة رانيا علواني والناقدة ماجدة موريس والكاتب عادل نعمان ومصمم الاستعراضات حسن عفيفي ونورا بدران وساندي عادل قلادة والراهبة ماتيلدا والأب الراهب منصور مستريح والشهيد المقدم مصطفى عبيد.

كانت هذه تفاصيل خبر بينهم سميرة سعيد ومنى عبدالغني والعصفوري.. "الكاثوليكي" يكرم رموز الفن والمجتمع في "يوم العطاء" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.