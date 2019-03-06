لطيفة تنفي إقامة حفل بتونس وتهدد بمقاضأة الجهة المسؤولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بهيرة فودة:

عبرت المطربة لطيفة عن استيائها الشديد، بشأن ماتردد عن إقامتها حفلًا غنائيًا بتونس الليلة.

وكتبت لطيفة في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر" قائلة: "إلي كل جمهوري في تونس أؤكد لكم عدم وجودي الليلة في ما يسمي بقاعة Billionaire وأوعدكم بأنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد هذا المكان والمسئولين عنه وكل من يستغل صورتي بهذا الشكل بدون علمي .. ولنا لقاء قريب إن شاء الله في تونس”

يذكر أن لطيفة تقدم برنامج "حكايات لطيفة"، الذي يذاع علي شاشة "DMC"، الخميس من كل أسبوع، في تمام الساعة التاسعة مساءا.