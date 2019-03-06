بالصور- يسرا وليلى علوي وإيناس الدغيدي تحتفلن بحصول محمد الصغير على جائزة عالمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حرص عدد من نجمات الفن على الاحتفال بحصول مصفف الشعر الشهير محمد الصغير على جائزة oscar viewing award 2019، كأفضل مصفف شعر، وذلك خلال التقييم الذى نظمته شركة أمريكية، لأول مرة فى 24 فبراير بهوليوود.

وحضر الاحتفالية التي أقيمت في أحد فنادق القاهرة "يسرا، ليلى علوي، المخرجة إيناس الدغيدي"، وتحدثن عن علاقة الصداقة الوطيدة التي تربطهن بمحمد الصغير منذ سنوات، فأكدت يسرا أنه يستحق الفوز بالجائزة لأنه أول من أعلى من شأن مهنته، ومتفاني في عمله.

وأشارت إيناس الدغيدي إلى أن أول مشهد صوّرته في حياتها بأول أفلامها "عفوًا أيها القانون"، كان يظهر فيه الصغير كمصفف لشعر العروس التي أدت دورها الفنانة نجلاء فتحي.

وقالت ليلى علوي إنها أطلقت "زغروطة" فور علمها بالخبر، وأعادتها على الحضور، لافتة إلى أنها تمر بوعكة صحية لكنها أصرت على التواجد مع محمد الصغير، لأنها تعتبره أخ لها، وكان معها في كل المناسبات الحلوة والمُرة، وعاهدته أنها ستظل إلى جواره دائمًا، مختتمة "فخورة بيك كأختك وكمصرية".

وأوضح الصغير في كلمة ألقاها أن بدايته في المجال كانت في سبعينيات القرن الماضي، وبعدها عاد لمصر ليُكمل هذا العام 40 عامًا، واصفًا الجائزة بأنها تتويج لتاريخ طويل.