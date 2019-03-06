حوار| رئيس مهرجان شرم الشيخ: قرار الـ40% "مُهين".. ومشكلة الافتتاح خارجة عن إرادتنا

محمد اسماعيل - القاهرة - حوار- محمد مجدي:

رغم الميزانية المحدودة، يحاول المخرج مجدي أحمد علي رئيس مهرجان شرم الشيخ، الاحتفاء بالسينما الأسيوية حيث راهن على نجاح الدورة الثالثة، إلا أنه واجه العديد من المشكلات التي ظهرت خلال الـ٥ أيام الأولى من انطلاق الفعاليات.

وكان لـ"الخليج 365"، معه الحوار التالي الذي تحدث فيه عن المهرجان وأبرز الأزمات التي واجهته، وإلى نص الحوار:

ما الأسباب التي دفعتك لتولي رئاسة المهرجان؟

مجلس أمناء مؤسسة "نون" طلب مني تولي رئاسة المهرجان، والحقيقة المهرجان من أعز المهرجانات إليّ، وبه مجموعة كبيرة من أصدقائي الذين أحبهم مثل؛ الدكتور جمال زيدة، ماجدة موريس، علي الأيوبي، ويوسف شريف رزق الله، وتحمست جدًا لهذه الدورة.

ما رأيك في قرار تخفيض ميزانية المهرجان؟

الميزانية قليلة جدًا على المهرجان؛ لأن الدولة تتحمل تكاليف 40% فقط من تكاليف المهرجان، وفي رأيي الشخصي إن هذا القرار مُهين؛ لأنه يضطرنا للجوء للمنظمات المدنية لتغطية التكاليف.

لماذا لا لم الاتفاق مع قناة تليفزيونية لتكون راعية وتدعم المهرجان ماديًا؟

حاولنا مع عدد من القنوات ومنها "dmc" لكن الاتفاق لم يكتمل؛ لأنهم مسؤولون عن مهرجانات أخرى مثل "القاهرة، والجونة"، وبالتالي مش طبيعي إنهم يكونوا مسؤولين عن كل المهرجانات.

ما ردك على شكوى الصحفيين والمشاركين من بُعد أماكن الفعاليات عن الفندق لمسافة تصل 30 كيلوا؟

كنا نتمنى إقامة فعاليات المهرجان في مكان واحد، ولكن كل فنادق شرم الشيخ متباعدة، ولم يكن لدينا إمكانية إقامة الفعاليات وتسكين الناس في مكان واحد؛ لأن عدد ضيوف المهرجان كبير ويزيد على 500 فرد مقارنة بـ120 فردًا العام الماضي.

كيف تعاملت مع مشكلة الصحفيين الذين قرروا مغادرة المهرجان من أول يوم؟

عدد قليل جدا منهم غادر المهرجان وعدد آخر أقنعتهم بظروف المهرجان وإمكانياتنا المحدودة واقتنعوا وكملوا معانا المهرجان.

كيف ستتخطى هذه المشاكل العام الماضي؟

أن يكون لدينا دعمًا ماديًا بشكل كافٍ، ولا يجوز مقارنة مهرجان شرم الشيخ بمهرجان الإسكندرية؛ لأن شرم الشيخ مدينة سياحية ومكلفة جدا.

كيف تعاملت مع مشكلة حفل الافتتاح وعدم عرض فيلم " الفريق"؟

المشكلة التي حدثت خارج إرادتنا؛ لأن مدة الحفل زادت جدا، وكان لا يمكن عرض الفيلم في الحفل، وبالتالي تم تأجيل عرض الفيلم.

كيف تلقيت رد فعل المنتج والمؤلف بعمل محضر وبلاغٍ ضد المهرجان؟

تعجبت جدًا من رد فعلهم؛ لأننا لم نقصر معهم، وماذا فعل المهرجان خطأ ليفعل معنا كل هذا؟!، ما حدث خارج إرادتنا وتم العرض ثاني يوم.

ما سبب غياب النجوم الشباب عن المهرجان؟

أغلب شباب الفنانين لا يهتمون بالمهرجانات وإن كانوا بيحضروا مهرجان القاهرة أو الجونة؛ لأن التغطية الإعلامية هناك أكبر، مؤكدًا المهرجان ثقافي بشكل أكبر، ومن يحضر يشرفنا.

هل هناك نجوم تمت دعوتهم ولم يحضروا؟

هناك نجوم اعتذروا من البداية عن عدم الحضور وآخرون اعتذروا، بعد حادث قطار محطة مصر.

ظهر بعض المشاكل في ورش صناعة الأفلام وانسحب منها أحد المشاركين؟

المهرجان يتعرض لظروف صعبة والمشاركون في الورش تعرضوا لهذه الظروف ولكن هناك مشاركين أنجزوا مهامهم، بالتالي من انسحبوا هم من عليهم الخطأ.