بالفيديو.. إعلامية سعودية تكشف إصابتها بمرض خطير

كشفت الإعلامية السعودية دلال سالم، فى برنامج "مع عادل" والذى يقدمه الإعلامى السعودى عادل أبو حميد، إصابتها بمرض خطير، حيث لم تجد أى علاج لمرضها الذى لم يستطع أى طبيب أن يعرفه، عقب

تعرضها الى الاغماء على الهواء دون اى مقدمات أو اسباب.

وقالت "دلال"، خلال برنامج "مع عادل" إن "اصبت بمرض اسمه التصلب اللويحى، وعانيت كثيرا بسبب

هذا المرض ولكن بالاصرار والعزيمة تقرر ان تقهره وهو ما تحقق بلفعل وتعافيت منه تماما".

وأضافت فى برنامج مع عادل، أنها "توجه الشكر الكبير الى والدتها التى وقفت بجانبها، وعانت كثيرا حتى وقفت على قدمها مرة اخرى، وعادت الى مهنتها التى تحبها وهى الاعلام".